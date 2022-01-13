品杜康、鉴匠心 洛阳一批白酒品鉴官寻访杜康文化

杜康何以成为中国文化名酒？22日上午，洛阳一群因白酒结缘的品鉴官，带着对杜康文化的好奇，踏上了杜康品鉴之旅，他们的目的地是洛阳杜康控股有限公司汝阳生产基地。

杜康何以成为中国文化名酒？22日上午，洛阳一群因白酒结缘的品鉴官，带着对杜康文化的好奇，踏上了杜康品鉴之旅，他们的目的地是洛阳杜康控股有限公司汝阳生产基地。

由洛阳市慈善总会、洛阳杜康控股有限公司联合发起的“新时代、新杜康、新感受”大型公益品鉴互动暨定向捐赠签约仪式，今天上午在洛阳杜康控股有限公司汝阳生产基地举行。

活动选拔了一批杜康酒品鉴官，有环卫工人、绿化工人，也有劳动模范、三八红旗手，还有爱心人士、机关事业单位工作人员、自媒体达人，涵盖洛阳市各个领域。通过“洛阳日报”官方微信公众号选拔的10名网友代表也参与了此次品鉴活动。

在定向捐赠签约环节，洛阳市慈善总会与洛阳杜康控股有限公司签约，连续3个月每月赠送给每位杜康酒品鉴官两瓶品鉴酒。

随后，杜康酒品鉴官们走进洛阳杜康控股有限公司的白酒地下私人酒窖——华夏第一窖、杜康酿酒车间、杜康仙庄等，领略了白酒文化和酿酒工艺。在华夏第一窖，品鉴官们在导游的指引下，参观了古酒窖、酒壁、陶坛存放区等，大家边走边看、边听边记。甑桶蒸馏、混蒸续糟、量质接酒……在酿酒车间，酿酒师傅正热火朝天地忙碌着，蒸腾而起的酒香，令大家心旷神怡。

“洛阳人有一种杜康情怀，这次杜康之旅让我对杜康的历史、文化有了更深的了解，也让我们看到了新杜康的品牌力量。”自媒体达人董延斌说，作为品鉴官，愿为好喝、有品质的杜康酒代言。

活动主办方相关负责人表示，此次活动的初衷，就是要让更多人见证杜康的匠心品质，体验豫酒文化魅力，讲好杜康故事，传播洛阳文化。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 王琰)