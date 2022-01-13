洛阳79岁健身达人：一口气做18个俯卧撑 羽毛球舞龙抖空竹样样行【视频】

22日清晨，洛阳市瀍河区启明南路南侧的洛浦公园内，一片火热健身景象。人群中，79岁的薛炎臣挥着羽毛球拍，在网前左右腾挪，高接低挡，专注而投入。

22日清晨，洛阳市瀍河区启明南路南侧的洛浦公园内，一片火热健身景象。人群中，79岁的薛炎臣挥着羽毛球拍，在网前左右腾挪，高接低挡，专注而投入。

薛炎臣退休前在铁路系统工作，早年患有较为严重的颈椎病和肩周炎。“犯病的时候，颈椎疼得无法平躺，还经常头晕恶心。”薛炎臣说，为了缓解病痛，6年前，他开始学打羽毛球。

“一开始，小区里没有场地，他就自己买来球网、卷尺、油漆，在小区的广场上划出两块场地。”最早跟着薛炎臣一起打羽毛球的宋建森说，在他们的带动下，如今有近40人常年一起锻炼，组建了微信群，每天约球，偶尔还组织爬山、远足。