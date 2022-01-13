《风起洛阳》、《登场了！洛阳》入选2021年度优秀网络视听作品

22日，记者获悉，国家广播电视总局日前公布了2021年度优秀网络视听作品名单，《风起洛阳》《登场了！洛阳》入选。

22日，记者获悉，国家广播电视总局日前公布了2021年度优秀网络视听作品名单，《风起洛阳》《登场了！洛阳》入选。

据悉，本次评选活动旨在发挥优秀网络视听作品的示范引领作用。经专家评审委员会审核和现场评议，最终确定2021年优秀网络视听作品推选活动优秀作品目录，共96部作品入选。其中，《风起洛阳》作为网络剧入选，《登场了！洛阳》作为网络综艺节目入选。

《风起洛阳》改编自知名作家马伯庸的作品《洛阳》，讲述了一群心怀正义的人为守护洛阳城，破解危机迷局、共担责任使命的故事。《登场了！洛阳》是一档全景式人文探索节目，用青春视角聚焦古都洛阳。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟 文/图)