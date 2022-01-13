游客脚踝摔骨折被困山上 救援人员展开艰难营救

夏季到来，越来越多的人到周边县区游山玩水，大家可一定要注意安全。21日，一名上年纪的女子在洛阳市宜阳县未开发的区域游玩时发生意外，脚踝摔骨折被困山上，救援人员用了近俩小时将人抬下山。

夏季到来，越来越多的人到周边县区游山玩水，大家可一定要注意安全。21日，一名上年纪的女子在洛阳市宜阳县未开发的区域游玩时发生意外，脚踝摔骨折被困山上，救援人员用了近俩小时将人抬下山。

当天下午3点多，宜阳县神鹰救援队副队长姚乐接到一起求助称，在该县莲庄镇西窑村附近山上，一名游客不慎摔伤被困。他立即调集13名队员，携带救援装备赶往现场。“事发地有个峡谷，有溪流有瀑布，不少周边和市区的游客前去游玩、野炊。”姚乐说，不过那里属于原生态未开发，他们在一处峭壁处找到伤者，一名五六十岁的女子，经初步检查，伤者左脚踝骨折，左臂也有擦伤，人意识清醒。

姚乐询问得知，伤者来自洛阳，与爱人等一行20人左右前来游玩，大多上了年纪，伤者从距离七八米高的地方经过时，不慎跌倒滑下来摔伤。“伤者幸亏掉进一个水坑里，起到缓冲作用，否则受伤更严重。”姚乐说。

为避免造成二次伤害，姚乐等人对伤者的脚踝处进行简单固定处理，然后将人抬至软担架上。附近没路，大家轮流抬着伤者下山。经过近两小时的紧张救援，大家成功将伤者抬到山脚下。当天比较热，大家身上的队服几乎湿透。伤者的女儿闻讯赶来，将伤者接回洛阳救治，临行前一家人再三表示感谢。

姚乐说，他们之前遇到过在此迷路的求助，提醒大家不要到未经开发的区域游玩，到野外游玩做好个人防护，注意安全，最好有年轻人陪同，避免发生意外。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 王艳杰)