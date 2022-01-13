老板娘被男子洗脑转账万元理财 民警及时帮其追回投资款

22日，市民高女士给办案民警冯国雨及其同事送来一面锦旗。前几天，一男子上门推销投资理财，她被对方的花言巧语洗脑，转账1万元，后来感觉不对劲儿，民警闻讯帮她将钱追回。

22日，市民高女士给办案民警冯国雨及其同事送来一面锦旗。前几天，一男子上门推销投资理财，她被对方的花言巧语洗脑，转账1万元，后来感觉不对劲儿，民警闻讯帮她将钱追回。

高女士与爱人在西工区解放路开了一家卤肉店，虽然刚开一个月，但因物美价廉吸引不少人前来吃饭。13日下午1点左右，她在前台忙活，爱人在后厨做卤肉，一名中年男子到店里吃饭。该男子吃完饭，主动找高女士搭讪聊天。

“刚开始只是聊生活，后来转移到投资理财的话题上。”高女士说，那名男子自称是一家投资理财公司员工，负责在外面找投资，询问她是否有意向，“入股”1万元，每天可获3元返利，每季度还有3000元分红，一年就能把本挣回来，且公司投资方向为餐饮领域，后期还可以帮高女士的店进行推广。

经过该男子1个小时介绍，高女士被洗了脑，俩人加为微信好友，她向对方转账1万元。她的银行账号和爱人是绑定的，爱人收到短信提醒，出来了解完情况后担心被骗，要求男子退钱，遭到拒绝，他们拨打110报警。

西工公安分局金谷园派出所民警冯国雨和同事洪文博等人到达现场，调查得知该男子姓张，今年50岁，周口人。“张某称其公司在郑州，我们根本搜不到这家公司。”冯国雨说，张某还打起了他们的主意，向他们进行洗脑。在民警讲明法律政策后，张某乖乖退还了投资款。

民警提醒市民，大家应通过正规途径投资理财，千万不要被高收益迷惑，以免造成财产损失。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张国锋 文/图)