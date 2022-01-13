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街道考评每季度“全覆盖”！洛阳将常态化开展文明创建调度督导
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.21 20:43

　　洛报融媒记者从21日召开的洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作推进会上获悉，洛阳将强化市县两级工作的统筹协调，建立健全常态长效工作推进机制，常态化开展文明创建调度督导。

　　按照部署，洛阳市将进一步落实“三级责任”机制，坚持把文明创建工作的重心下沉到基层一线，由区级领导担任总点位长、科级领导担任点位长，实行“周调度、旬考评、月观摩”推进机制。按照全国文明城市测评要求，洛阳还将建立台账，实行动态考核，既要做好“规定动作”，又要着力创新宣传教育、文明行为等“自选动作”，推动文明创建工作再上新台阶。

　　会议透露，洛阳市将发挥监督机制效能，常态化开展文明创建调度督导。下一步，将坚持大员上阵、高位推动，落实文明创建“周调度、月督导、季推进、半年观摩”制度，每周由一名市领导带队开展督导，每月由市委市政府一名主要领导带队督导，每季度召开全市工作推进会，每半年进行一次全市观摩，着力压实工作责任，夯实基层创建基础。

　　今后，洛阳将实行常态化督导考核和文明创建奖惩问责机制，市创建办每日开展暗访督查，曝光存在问题；每月对三分之一街道进行考评，实现每季度“全覆盖”；每季度委托第三方对各城市区、市直委局集中考评一次，并公布两类测评结果，对前3名进行通报表扬，对后2名全市通报批评，并责成主要负责同志作表态发言。市区两级纪检部门将成立专项督导组，对履职不力、敷衍应付、成绩落后的，依法依规严肃问责。

　　在机制建设上，洛阳市将深化市区两级文明单位分包社区工作，将其纳入“在职党员到社区‘双报到、双服务’”活动，列为文明创建督导考核的重要内容。同时，市直单位未覆盖到的社区，各城市区将安排区直单位分包，确保所有市区两级文明单位分包社区“全覆盖”，把文明创建与“我为群众办实事”等志愿服务实践活动更好结合起来，不断提升为民服务的质量水平。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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