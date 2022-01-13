重点来啦！洛阳提出全国文明典范城市创建工作最新要求

21日，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作推进会召开，对洛阳全国文明典范城市创建下步工作进行安排部署。

21日，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作推进会召开，对洛阳全国文明典范城市创建下步工作进行安排部署。

会议指出，文明城市创建的核心是精神文明建设，洛阳要以精神文明为引领，带动城市物质文明、政治文明、社会文明、生态文明全面发展，着力建设内外兼修、秀外慧中的文明城市。

文明城市创建要突出思想引领。会议指出，今年是党的二十大召开之年，洛阳要紧扣迎接宣传贯彻党的二十大这条工作主线，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，大力开展“强国复兴有我”“奋进新征程、建功新时代”等群众性宣传教育；聚焦青年群体，加强青年思想政治引领，将扶持青年创新创业、优化青年安居安家、满足青年社交需求与文明典范城市创建和城市提质相融合，将洛阳打造成留住青年、成就青年的文明之城、活力之城。

针对洛阳全国文明典范城市创建中的突出问题，洛阳将实施针对性举措。聚焦精神文明建设特色不突出问题，实施社会主义核心价值观宣传教育行动，常态化开展“八项文明实践”活动，深化拓展新时代文明实践中心建设，真正让社会主义核心价值观内化于心、外现于行。聚焦城市创建精细化程度不高问题，在全市组织实施背街小巷、停放秩序、老旧小区环境等“八大专项整治”提升行动，推动城市治理水平不断提升。聚焦城乡创建不平衡问题，实施城乡精神文明融合发展行动，建立城乡文明一体联动推进机制，深入实施农村人居环境整治提升行动，持续推进农村移风易俗，不断提升农村精神文明程度。

居民在新时代文明实践站学习剪纸

社区是城市的基本单元，社区创建水平是城市文明程度的重要体现。洛阳将以社区文明创建为抓手，强化党建引领，推进公共服务进社区，发挥群众力量，不断增加群众的获得感、满意度、参与度。洛阳将积极推动居民小区党组织全覆盖，提高业委会和物业服务企业党的组织和工作“两个覆盖”，把所有老旧小区、无主管小区尽快纳入标准化物业服务管理范畴，打造“红色物业”品牌，实现物业管理规范化、标准化。推进“文化进社区”、“体育进社区”、“养老进社区”，丰富群众性文化活动，为群众健身休闲提供充足保障，实现社区养老公共服务覆盖全民、服务全民、造福全民。洛阳还将注重发挥群众力量，转变基层治理理念，着力抓好自治组织、自乐组织、志愿组织“三个组织”建设，共同构建人民群众广泛参与的共治共建共享大格局。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图）