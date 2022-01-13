5月21日，洛阳市涧西区成立两家文艺家协会。 5月21日，洛阳市涧西区成立两家文艺家协会。 当日下午，洛阳市涧西区戏剧朗诵家协会成立并召开第一届会员代表大会，选举产生了协会第一届主席团，王研当选为主席，于俊蕾、田丽菲、石俊、常征、李玲、曹伟、王辉、裴瑜当选为副主席。 当日下午，洛阳市涧西区美术家协会成立暨第一届会员代表大会召开，选举产生了第一届理事会及主席团，韩晓传当选为主席，董菲、史喜梦、程远、王少宇、张凯、苏亚峰、刘明杰、袁洪亮、王宏博、王英英当选为副主席，董菲兼任秘书长。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图 通讯员 韩悦)