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“十四五”期间建成8条高速公路！洛阳开展“五大行动”推动城市建设提质升级
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.21 20:43

　　“十四五”期间要建成新安至伊川等8条高速公路、尽快启动14个片区改造工作、年内新建改建停车泊位7800个以上……洛报融媒记者从21日召开的洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作推进会上获悉，洛阳市将要紧紧围绕城市功能完善、生活品质提升，以重点项目建设为支撑，开展交通枢纽建设等“五大行动”，着力推动洛阳从传统城市向平台城市转变，加快建设充满活力、富有魅力、极具吸引力的现代化城市。

　　“十四五”期间建成8条高速公路

　　洛阳市将加紧推进呼南高铁焦洛平段项目前期工作，打通洛阳至京津冀、长三角地区新通道；做好高铁始发班列争取工作，年底前完成洛阳至北京、深圳、上海等五趟始发高铁合作协议续签。争取12月底前开工建设洛阳机场综合保障能力提升工程，12月底前完成新航站楼、“集疏运”系统设计立项。

　　洛阳高速路网越织越密。会议透露，洛阳市将聚焦建成“三纵三横三环”高速路网，“十四五”期间要建成新安至伊川等8条高速公路，加快推进渑池至洛宁等6条高速公路续建项目建设，确保2022年、2023年建设任务圆满完成。同时，洛阳市还将加快推进省道10个续建项目和10个新开工项目建设；持续推进西韩立交、玄武门大街等重点工程，实施古城快速路西延、南山大道西延等快速路、环线建设工程。

老旧小区改造

　　尽快启动14个片区改造工作

　　根据安排，洛阳市将加快推进隋唐洛阳城历史轴线保护展示和宫城区、里坊区遗址公园建设工程，加快推进九洲池、天街等项目建设，尽快恢复古都历史中轴线气象，打造独具魅力的隋唐文化标识；依托“天街”“宫城核心区”和“洛南里坊区”重点项目，加快形成展示盛唐风貌的沉浸式体验景区。

　　洛阳市将扎实推进城中村改造，把滞后片区作为改造重点，科学制定更新开发建设方案，尽快启动潘村、二郎庙等14个片区改造工作。同时，强力推动城镇老旧小区改造，按照“组团连片、集散为整”的思路，统一规划、系统联动，推进合楼并院、资源共享，同步融入历史、人文、地域等特色元素，展现古都内涵。年底前，要开工老旧小区改造11万户，完工70%。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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