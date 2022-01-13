洛龙区创新思路模式，破解老旧小区改造资金难题

群众不掏钱免费装电梯，屋顶微改造集体添实惠……

群众不掏钱免费装电梯，屋顶微改造集体添实惠……

在市创建全国文明典范城市暨城市提质工作观摩活动中，观摩组成员深入了解了洛龙区在老旧小区加装电梯等领域的模式创新。在21日上午，洛龙区还在推进会上介绍了相关经验做法。

今年以来，洛龙区老旧小区改造中，着力推动理念创新、模式创新，通过“EPC+O”建设运营管理全生命周期的新模式，由中铁十六局全面负责老旧小区改造过程中的勘察、设计、施工、建设及后期运营管理，实现居民一分钱不投资即可全面改造。

以正在实施改造的龙瑞B区10号楼为例。经测算，这栋住宅楼改造支出约590万元，主要包括：加装四部电梯投资180万元；楼顶改造每平方米约3000元，1000平方米共需300万元；加装光伏每平方米1100元，共需110万元。从后期运营收益来看，光伏发电每年收益26万元，楼顶空间每年收益43万元，电梯广告每年8万元，年度总收益近80万元。这样，改造完成后约8年即可收回成本，如允许楼顶空间新增房屋出售，只需要6年就能收回成本。按照协议，该小区改造的综合收益实行四方分成，运营单位中铁十六局获益80%，区政府分成10%，村集体和群众分成10%，也可以实现四方共赢。

老旧小区楼顶微改造新增的住房，下一步还可以有效解决洛龙区公租房、青年公寓、安置群众住房刚需等问题。此举可谓一举多赢。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 谢芳 文/图）