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壮行！河南嵩山龙门队将出征海口
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.21 18:51
俱乐部供图

　　21日，2022赛季河南嵩山龙门足球队壮行仪式在航海体育场举行。不久之后，他们将踏上征途，赴海南海口征战2022中超联赛。

　　全力以赴 唯有拼搏

　　壮行仪式上，河南嵩山龙门新赛季一线队大名单正式公布，王上源、王国明、冯博轩、赵宇豪、帕尔曼江、牛梓屹、郑钧蔚，以及新援杨帅、钟义浩、黄紫昌和赵宏略身穿新赛季主客场球衣亮相。

　　去年，河南嵩山龙门成为全国率先完成俱乐部中性化更名及股权混合所有制改革的中超俱乐部。省政府对俱乐部的发展非常关注，同时郑州、洛阳两地政府分别委托郑发集团(郑州发展投资集团)、洛阳文旅集团(洛阳文化旅游投资集团)作为俱乐部股东参与运营管理。三方股东的鼎力支持，进一步提升了球队的信心与决心。同时，球员和教练深知稳定的环境来之不易，一定会在赛场上全力以赴回报社会各界球迷。

　　一线队队长王上源在壮行仪式上说：“正是三方股东的坚定支持，球队才无后顾之忧。将一如既往地努力拼搏，发扬河南精神，为无数河南球迷战斗到底！河南嵩山龙门将在新赛季团结拼搏、不惧强敌、迎难而上，用更出色的表现回报给一直以来支持河南足球的每个人。”

　　新赛季，新期待

　　近期，按照中国足协上报给体育管理部门审批的开赛方案，新赛季中超联赛计划于6月3日开幕，至11月中旬落幕，全赛季34轮赛事要在5个多月时间里打满，赛程将非常紧凑。

　　在壮行仪式上，嵩山龙门队一线队主教练哈维尔说：“休赛期球队完成了80多堂高质量的训练课和多场教学比赛，所有球员都做好了充分准备，对新赛季的开始充满期待。考虑到目前的足球大环境，有了郑州、洛阳、建业三方股东的强力支持，我们应该珍惜目前的发展机遇。毫无疑问，我们将全力以赴，竭尽所能，回报大家的支持。”仪式最后，郑州发展投资集团副总经理、河南嵩山龙门足球俱乐部董事长张晓为球队出征授旗，王上源代表球队接旗。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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