5月21日上午，洛阳市报告文学学会第二次会员代表大会举行，会议选举产生了新一届理事会和学会负责人。 5月21日上午，洛阳市报告文学学会第二次会员代表大会举行，会议选举产生了新一届理事会和学会负责人。 韩建新当选为会长，杨亚丽当选为常务副会长，曲焕平、温燕、李向阳、李学良、梅利霞、张宝峰、薛伟堂当选为副会长，杨亚丽兼任秘书长。 洛阳市文联原主席、洛阳市作家协会原主席张文欣，中国作家协会全委会委员、河南省作家协会副主席、洛阳市作家协会主席赵克红，洛阳市作家协会副主席王小朋参加会议，张文欣被聘为名誉会长。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李杨)