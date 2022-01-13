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洛阳市小画家协会成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.21 17:03

　　5月21日，洛阳市小画家协会成立暨洛浦·七悦府之约“大地之星洛阳色彩”首届少儿美术大赛启动仪式在洛阳美术馆举行。

　　本次活动由洛阳市文联、洛阳市教育局、共青团洛阳市委、洛阳市少工委联合主办，洛阳市美术家协会承办，旨在推动洛阳少儿美术的健康快速发展和后备人才培养。

　　著名画家王绣应邀担任洛阳市小画家协会艺术导师，青年画家刘一夫担任洛阳市小画家协会会长，张建京、孙梅芳担任名誉会长。

　　据介绍，洛阳市小画家协会致力于发现和培育优秀的小艺术家，提升少年儿童的审美能力和创造能力，推动洛阳少儿美术健康发展和后备人才培养，为孩子们搭建一个“善于发现，敢于想象，激发天赋，大胆创造，乐于分享，鼓励成长”的艺术交流与互动平台。

　　“大地之星洛阳色彩”首届少儿美术大赛大赛的主题是“孩子眼中的洛阳”，面向全市少年儿童征集作品，大赛分幼儿组(3周岁～6周岁)、少儿组(7周岁～11周岁)、少年组(12周岁～16周岁)三个组别，获奖作品将入选首届少儿美术大展进行展出。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 牛珂)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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