“牧羊女”陈静晓返乡创业 带动村民致富

20日，在位于洛阳市嵩县何村乡箭洼村的洛阳钊隆农科技有限公司，记者见到了刚被评为洛阳市劳动模范的陈静晓。

20日，在位于洛阳市嵩县何村乡箭洼村的洛阳钊隆农科技有限公司，记者见到了刚被评为洛阳市劳动模范的陈静晓。

第一次与陈静晓相识是通过微信，记者发现她的微信昵称为“牧羊女”，后来了解到，当地村民也这样称呼她。

陈静晓之所以被称为“牧羊女”，是因为她的创业历程便是围绕“羊”展开的。

2009年，27岁的陈静晓决定返乡从事畜牧养殖。在考察市场后，她决定养羊。最初，她的想法没有得到家人的支持。而陈静晓早已坚定内心的想法。

说干就干，为提升技术，陈静晓曾到河南农业大学参加养殖培训。在学习中，陈静晓不仅坚定了信心，而且找到了方向。结合市场需求，她选择了出肉率高、生长速度快、抗病力强的湖羊。为提升羊的品质，她将土生土长的野生菊花和瓜果蔬菜放入饲料中，培育养殖生态菊花羊，打造绿色养殖特色品牌。