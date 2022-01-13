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洛阳今天晴天转多云 气温14℃到32℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.05.21 09:30

　　今日9时23分，我们将迎来小满节气。它是二十四节气中的第八个节气，也是夏季的第二个节气。此时，小麦灌浆饱满，进入乳熟后期，但尚未完全成熟，只是“小得盈满”，故称“小满”。

　　小满时节，我国大部分地区相继进入夏季，日照时间长，空气干燥，日均气温在22℃以上，降水也开始增多，南北温差进一步缩小。

　　小满时节，昼长夜短，万物生长旺盛，人体生理活动也处于旺盛时期，营养消耗多，各种疾病经常出现；小满后气温明显升高，雨水充沛，湿邪与暑热结合，易导致皮肤病。因此，要注意“未病先防”，从增强机体的正气和预防热邪、湿邪两方面入手，及时补充各种营养，防止病邪侵害，使五脏六腑受损。

　　在饮食方面，应坚持健脾养胃、滋阴补气、去暑化湿的“清补”原则。在日常生活中，注意动物蛋白、植物蛋白、时令果蔬等均衡摄入，及时补水，加强肌肤的保湿护理；少食辛辣、生冷、肥甘厚味的食物以及各种发物，以防皮肤病、眼疾、口腔溃疡等疾病出现。进入夏季，要做到规律生活，适量运动，清淡饮食，吃好睡好，保持平和愉悦的心态。

　　洛阳市气象台根据气象资料分析，近期我市无明显冷空气活动，气温较高，受下滑槽影响，以晴天到多云天气为主。来看看今天及未来几天的天气情况。

　　今天(21日)，晴天转多云，偏南风2级到3级，气温14℃到32℃。

　　明天(22日)，多云间阴天，南部局部地区有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温17℃到31℃。

　　23日(下周一)，晴天到多云，气温18℃到32℃。

　　24日(下周二)，多云到晴天，气温18℃到31℃。

　　25日(下周三)，晴天到多云，有分散性的阵雨、雷阵雨，西北风3级到4级，气温18℃到33℃。

　　26日(下周四)，多云到晴天，气温19℃到31℃。

　　27日(下周五)，多云间阴天，气温20℃到33℃。（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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