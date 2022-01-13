与书为友的吴元礼：书香传家 “阅”享人生

今年77岁的吴元礼老人，党龄55年，他始终相信努力坚持的力量。

与书为友的吴元礼

今年77岁的吴元礼老人，党龄55年，他始终相信努力坚持的力量。

初中毕业后，他担任代课教师、民办教师，后转为正式教师，再当上高中校长。退休之后，他为家乡编写村志和文史书籍，还写了十几篇赋，在《中华辞赋》《洛阳日报》等报刊上发表。

初中毕业后从教 他因能力突出当上高中校长

18日上午，记者应邀来到吴元礼老人家时，他正在电脑上修改自传。

吴元礼的老家在孟津区西霞院街道送庄村。1968年，初中毕业的他在村里当了代课教师、民办教师，1972年转为正式教师。

“我从小跟在爷爷身边，爷爷读过私塾，他能大段地背诵《三国演义》《西游记》等名著，为我的求学生涯打开了一扇窗。”吴元礼回忆道，他从小喜欢写作，初二时写的话剧《铁娃翻身记》，学校还曾组织学生们演出。受母亲因病不幸去世影响，他初中毕业后没有读高中，而是回家帮父亲种地。

“我喜欢读书，下地干活儿时，别人累了聚在一起聊天，我一个人在旁边读书。”吴元礼说，他几乎把村里能找到的书都借来读完，没有书可读时，他就读字典，读戏剧的台词。

这些积累，为吴元礼当好一名语文教师打下了坚实的基础。他先后在济源第三高级中学、济源第一高级中学任教，教学生语文，所教学生中有3人的作文入选原河南新乡地区编辑的《模范作文选》。由于经常在报刊上发表文章，1975年，他还被借调到《河南日报》工作近两年。

高考恢复后，吴元礼曾于1977年、1978年、1979年连续参加河南省高考语文试卷评改工作，并在评卷大会上作“作文评改示范”发言。1981年，他以原新乡地区第一名的成绩考上河南教育学院高中教师进修班。

吴元礼担任洛阳石化总厂中学校长时讲话的照片(记者翻拍)

1986年，吴元礼通过参加招聘，进入洛阳石化总厂教培处工作。1988年，他被调入洛阳石化总厂中学任教，1992年任中学党支部书记、副校长，1995年任校长。