洛阳新增11所市级示范性幼儿园

昨日，2022年洛阳市第十一个学前教育宣传月活动在市实验幼儿园启动。

昨日，2022年洛阳市第十一个学前教育宣传月活动在市实验幼儿园启动。

今年的学前教育宣传月活动以“幼小衔接，我们在行动”为主题，将持续至6月20日。活动期间，全市各县(区)将围绕国家相关政策，通过现场观摩交流、主题绘画比赛、征集幼小衔接优秀案例视频、开展公益讲座等方式，关注家长和社会的疑虑和焦点，推动幼小科学衔接深入落实。

启动仪式现场公布了新认定的11所洛阳市示范性幼儿园名单。目前，我市省级示范性幼儿园有38所，市级示范性幼儿园91所。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)

附：我市新增11所市级示范性幼儿园名单