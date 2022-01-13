家庭适老化改造，让居家养老安全舒适

“我市积极推进居家和社区基本养老服务设施建设，对9302户经济困难的失能、半失能老年人家庭进行适老化改造，目前已完成市级重点民生实事工作年度任务。”20日，市民政局相关负责人说。

居家养老服务人员在护理顾淑芬

“我市积极推进居家和社区基本养老服务设施建设，对9302户经济困难的失能、半失能老年人家庭进行适老化改造，目前已完成市级重点民生实事工作年度任务。”20日，市民政局相关负责人说。

当日上午，记者来到88岁的瀍河区居民顾淑芬家中。由于生病导致半身不遂，她只能卧床休养。她的女儿、65岁的徐万玲在家看护。

“母亲生活不能自理，家里的床不能升降，我喂她吃饭、喝水等很不方便。感谢政府拿补贴为母亲进行居家养老床位建设。”徐万玲说，光大百龄帮的居家养老服务人员还定期上门为母亲提供助洁、助餐、助浴等服务。

瀍河区民政局副局长荆晋说，2021年12月初，瀍河区五股路街道在对辖区失能、半失能老年人进行摸底时，得知顾淑芬的需求，根据她的身体情况，为其配置护理床，安装智能网关、无线紧急呼叫设备、睡眠监测设备等。

现在，家人虽然不能时刻陪在顾淑芬身边，但是通过智能手机，可即时查看睡眠监测设备信息，了解她的心跳、呼吸和睡眠情况等。

记者了解到，经过摸底排查，瀍河区确定323户经济困难的失能、半失能老年人家庭为适老化改造建设和服务对象。第三方建设机构为老人安装了可以升降的护理床，配备了睡眠监测仪、无线紧急呼叫设备和烟雾(燃气)报警器等。

20日，记者从市民政局获悉，2021年我市被确定为国家居家和社区基本养老服务提升行动项目试点，中央拨付项目试点资金支持我市开展居家养老床位建设。

居家养老床位是指通过对符合条件的老年人家庭进行适老化改造和智能化改造，以服务机构为依托、以社区养老服务设施为支点，以信息化方式、智能化手段传递服务和需求信息，把服务机构的专业化服务延伸至家庭，为居家养老的老年人提供助餐、助洁、助行、助浴、护理、巡访关爱等服务，使老年人家中的床位具备养老机构专业照护功能，让居家养老安全舒适。

目前，我市居家养老床位建设和居家养老服务的对象主要是60周岁以上、具有本市户籍或居住证且常住我市、本人(或其监护人)自愿申请且经相关评定符合条件的经济困难失能、半失能老年人，由街道(镇)摸底后根据老年人的情况进行建设。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 张悦悦 董华武 文/图）