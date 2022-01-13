洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

家庭适老化改造，让居家养老安全舒适
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.21 08:43
居家养老服务人员在护理顾淑芬

　　“我市积极推进居家和社区基本养老服务设施建设，对9302户经济困难的失能、半失能老年人家庭进行适老化改造，目前已完成市级重点民生实事工作年度任务。”20日，市民政局相关负责人说。

　　当日上午，记者来到88岁的瀍河区居民顾淑芬家中。由于生病导致半身不遂，她只能卧床休养。她的女儿、65岁的徐万玲在家看护。

　　“母亲生活不能自理，家里的床不能升降，我喂她吃饭、喝水等很不方便。感谢政府拿补贴为母亲进行居家养老床位建设。”徐万玲说，光大百龄帮的居家养老服务人员还定期上门为母亲提供助洁、助餐、助浴等服务。

　　瀍河区民政局副局长荆晋说，2021年12月初，瀍河区五股路街道在对辖区失能、半失能老年人进行摸底时，得知顾淑芬的需求，根据她的身体情况，为其配置护理床，安装智能网关、无线紧急呼叫设备、睡眠监测设备等。

　　现在，家人虽然不能时刻陪在顾淑芬身边，但是通过智能手机，可即时查看睡眠监测设备信息，了解她的心跳、呼吸和睡眠情况等。

　　记者了解到，经过摸底排查，瀍河区确定323户经济困难的失能、半失能老年人家庭为适老化改造建设和服务对象。第三方建设机构为老人安装了可以升降的护理床，配备了睡眠监测仪、无线紧急呼叫设备和烟雾(燃气)报警器等。

　　20日，记者从市民政局获悉，2021年我市被确定为国家居家和社区基本养老服务提升行动项目试点，中央拨付项目试点资金支持我市开展居家养老床位建设。

　　居家养老床位是指通过对符合条件的老年人家庭进行适老化改造和智能化改造，以服务机构为依托、以社区养老服务设施为支点，以信息化方式、智能化手段传递服务和需求信息，把服务机构的专业化服务延伸至家庭，为居家养老的老年人提供助餐、助洁、助行、助浴、护理、巡访关爱等服务，使老年人家中的床位具备养老机构专业照护功能，让居家养老安全舒适。

　　目前，我市居家养老床位建设和居家养老服务的对象主要是60周岁以上、具有本市户籍或居住证且常住我市、本人(或其监护人)自愿申请且经相关评定符合条件的经济困难失能、半失能老年人，由街道(镇)摸底后根据老年人的情况进行建设。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 张悦悦 董华武 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳中心城区8条公交线路临时调整
  • 《河洛文化生态保护区总体规划（2021-...
  • 洛阳新增11所市级示范性幼儿园
  • 洛阳市全国文明典范城市创建观摩——...
  • 洛阳市全国文明典范城市创建观摩——...
  • 洛阳市全国文明典范城市创建观摩——...
  • 洛阳初步建立“标准地”出让规范机制
  • 把自己的画作变为路边的公益广告 洛阳...
  • 洛阳市全国文明典范城市创建观摩——...
  • 洛阳市全国文明典范城市创建观摩——...
    		•
    百姓呼声
    洛阳的井盖下面是否安装有防坠落装置？
    为何要求电动车驾驶员考驾照？官方回应
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    樱桃红了

    穿着旗袍逛古城

    隋唐大运河博物馆

    月季花开
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605