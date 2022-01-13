洛阳初步建立“标准地”出让规范机制

记者昨日从市自然资源和规划局获悉，我市全面推行新增工业项目“标准地”出让模式，将完成全市所有开发区区域评估，计划全年出让“标准地”超过产业用地的80%。

记者昨日从市自然资源和规划局获悉，我市全面推行新增工业项目“标准地”出让模式，将完成全市所有开发区区域评估，计划全年出让“标准地”超过产业用地的80%。

为进一步优化营商环境，激发市场活力，提高土地供应效率，实现“拿地即开工”，我市自去年开始推行新增工业项目“标准地”出让模式。截至目前，全市已按“标准地”模式出让工业用地5宗，共计448.5亩，初步建立起了“标准地”出让规范机制。在此基础上，我市将全面推行该模式，对新增工业项目用地全面实行“按标做地、明标供地、履标用地、对标管地”的工业用地“标准地”出让制度。

市自然资源和规划局有关负责人表示，我市还将加强土地在使用期限内的全过程动态监管，围绕“事前管标准、事中管达标、事后管信用”原则，将项目建设投入、产出、节能、环保等要素纳入日常管理范围。各县区、各相关单位将协调开发区管理机构和政府相关部门，加快建立符合本区域实际的“标准地”出让指标标准体系，为新增工业项目“标准地”出让工作落到实处奠定基础。

在全面推行“标准地”出让模式工作中，各相关单位需提前明确拟出让地块的具体控制性指标，在出让土地时，将亩均投资强度、亩均税收、容积率、环境标准等控制性指标及消防安全、配套设施等建设条件，纳入出让方案一次性公告，实施公开出让。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁）