洛阳召开政法单位年轻干部“涉网”问题交流会

“不缺学历缺阅历、不缺干劲缺韧劲、不缺活力缺定力，这是当前年轻干部普遍存在的短板。”昨日，在市纪委监委第七监督检查室、驻市公安局纪检监察组“室”“组”联动召开的政法单位年轻干部“涉网”问题交流会上，市人民检察院一级检察官祁珊珊的一席话，引得与会人员频频点头。

“不缺学历缺阅历、不缺干劲缺韧劲、不缺活力缺定力，这是当前年轻干部普遍存在的短板。”

昨日，在市纪委监委第七监督检查室、驻市公安局纪检监察组“室”“组”联动召开的政法单位年轻干部“涉网”问题交流会上，市人民检察院一级检察官祁珊珊的一席话，引得与会人员频频点头。

“90后”会计挥霍386万元公款打赏主播、银行主任迷上网络赌球巨亏700万元、公务人员因传播淫秽图片被给予党内严重警告等处分……在市公安局网安支队支队长范建国进行网络违纪违法问题案例剖析时，台下更是热议不断。

在市纪委监委第七监督检查室主任闫毅超看来，这些案例之所以让大家产生强烈共鸣，一方面是因为对“案中人”角色的代入感，另一方面是因为案中违纪违法行为属于现下社会中出现的新型贪腐现象。

年轻干部“涉网”腐败，表面看是没有经受住诱惑，实则是精神空虚，钻了监管漏洞。和同龄人一样，当代年轻干部是互联网时代成长起来的，容易被肤浅化、感官化的信息所吸引，如果缺乏自制力，不断被大数据“个性化”“精准化”的推送击中，沉溺其中，极易成为“文化的贫血者”，误入歧途。

“肆意转发‘散谣言’、乱评乱议‘博眼球’、沉迷主播‘瞎守护’、沉迷游戏‘找快感’、网络赌博‘做美梦’，这些确实是年轻干部容易犯的错误。”市监狱政治处副主任纪凯认为，网络不是法外之地，加强年轻干部“涉网”问题的教育查处至关重要。

会议现场，大家在交流中一致认为，年轻干部只有做到自身正、自身净、自身硬，才有做人的正气、履职的定力、担当的硬气。市委政法委办公室副主任陈冲说：“这次交流会开得很及时，对我们政法单位年轻干部而言，必须正确对待权力，执法守法，扣好廉洁从政的‘第一粒扣子’！”（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 孙碧云）