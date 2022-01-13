与资本市场“对好焦”

洛阳迎来北交所首家上市公司！最近，科创新材登陆北交所，成功为冶炼洁净钢用功能复合材料项目募集资金。发展风口产业如何用好资本市场，这样的“零的突破”给人诸多启发。

洛阳迎来北交所首家上市公司！最近，科创新材登陆北交所，成功为冶炼洁净钢用功能复合材料项目募集资金。发展风口产业如何用好资本市场，这样的“零的突破”给人诸多启发。

有人说，在我国大力发展多层次资本市场的当下，企业上市融资需要“对号入座”。正如此次上市的科创新材，作为典型的“专精特新”中小企业，面对自身规模小、风险高导致金融机构“不愿贷”“不敢投”，面对主板市场对业绩等方面的高门槛，瞄准专门服务“专精特新”的北交所上市，可谓“门当户对”，找准了上市融资的“金钥匙”。今天，洛阳要以风口企业培育带动风口产业发展，就要解决“钱从哪里来”的问题，仅靠传统金融机构融资远远不够，必须精准对接多层次资本市场，在更大范围内聚合创新资源，在更大程度上促进技术、资本良性循环，以企业的“高成长”带动产业的“高成长”。

当然，从服务大型成熟企业的主板市场，到为中小微企业提供融资平台的“新三板”，对接资本市场环节多、专业性强，过程往往并非一帆风顺。补上“不懂”“不会”的能力短板，打破“不想”“不敢”的保守观念，需要进一步强化资本意识、金融意识和产业投融资意识，准确把握多层次资本市场的功能定位，畅通多层次资本市场对接机制。“点对点”帮扶，“手把手”指导，推动优质企业在多层次资本市场融资，我们就能引来更多金融“活水”，为风口产业发展注入强劲动能！（洛平）