洛阳市全国文明典范城市创建观摩——栾川县【视频】

20日下午，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动走进栾川县。

20日下午，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动走进栾川县。

观摩人员先后来到樊营社区、东岭植物园、凤凰天街旅游综合体。

群众文化活动搞得好、生态环境建设得好、旅游产业发展得好……“形象好、气质佳，说的是栾川。”大家给出这样的评价。

近年来，栾川县把文明城市创建作为高质量发展的“龙头工程”，作为满足人民对美好生活向往的“幸福工程”，作为营造最美城市形象的“品牌工程”，围绕“打造慢生活高品质旅居城市”这一定位，着力优化人居环境、提升城市品质、提高市民素质，城市从“面子”到“里子”发生了显著变化，走出了一条独具特色的新时代文明创建之路。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 文/图/视频）