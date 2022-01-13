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《李俊贤传》新书分享暨弘扬科学家精神座谈会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.20 21:17

　　20日，《李俊贤传》新书分享暨弘扬科学家精神座谈会在席殊书屋国宝店举行。

　　1928年出生的李俊贤是我国高性能燃料事业创始人之一、聚氨酯工业奠基者之一，著名化工合成专家。60多年来，他矢志不渝献身国家科研事业，以国家利益为先，苦干实干，勇于创新。《李俊贤传》由郑州大学出版社出版，全书共24章，约32万字，采用纪实、写史的方式，详细记录了李俊贤的科研生涯、工作经历和人生历程。

 

　　本次座谈会由洛阳市文明办、洛阳市社科联主办，来自洛阳市委宣传部、洛阳市社科联、洛阳市社科院、洛阳市直机关工委、洛阳市教育局、洛阳市总工会、洛阳市科协、黎明化工研究院有限公司等单位的代表以及驻洛高校专家学者，围绕如何进一步深入研究、弘扬、传承李俊贤科学家精神进行了深入研讨。

　　洛阳市社科院助理研究员杨菲雪表示，作为年轻的科研人员，她要学习李俊贤院士对工作认真严谨，对祖国忠诚奉献的精神，在工作岗位上发光发热，报效祖国。

　　“春来秋去，花开花落，不变的是一颗无私报国的心。李俊贤精神深深植根于河洛大地，将永远滋养着河洛儿女的宽阔胸怀。”洛阳市社科院实习研究员翟凌峰说。

　　河南科技大学马克思主义学院副教授、博士蔡中华表示，李俊贤院士用毕生努力实现了爱国之情、强国之志、报国之行的统一，为科研工作者树立了一座科技报国的精神丰碑。作为一名高校教师，他将把李俊贤院士的事迹带进课堂，号召学生们把他的精神传承下去，用自己的正能量影响周围的人。

　　“李俊贤科学家精神是新时代‘爱国、创新、求实、奉献、协同、育人’科学家精神的鲜明体现，诠释了一名红色科学家的初心和坚守。”黎明化工研究院有限公司党委宣传部部长张云众表示，作为一名化工人，他将把李俊贤院士“对党忠诚、爱党报国；敢于创新、勇攀高峰；甘于奉献、勤奋严谨；淡泊名利、心怀高远”的优秀品质和崇高精神学习好、继承好、发扬好。

　　洛阳理工学院副院长、洛阳市社科联兼职副主席韩洪涛表示，在每一次重大科研方向的选择上，李俊贤院士都能急国家之所需，将个人利益置之度外。作为一名共产党员，李俊贤院士用实际行动默默践行着对党忠诚、爱国报国的责任担当。他这至朴至简的一生，始终闪耀着低调而璀璨的光辉。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图/视频)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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