洛阳缔莱美美医疗美容盛大开业

神都新颜·为爱而美，今日上午，位于西工区中州中路的洛阳缔莱美医疗美容盛大开业。汇聚前沿医美技术，带来一流品质服务，缔莱美立足洛阳，致力于为爱美人士带来不一样的高奢医美体验。

神都新颜·为爱而美，今日上午，位于西工区中州中路的洛阳缔莱美医疗美容盛大开业。汇聚前沿医美技术，带来一流品质服务，缔莱美立足洛阳，致力于为爱美人士带来不一样的高奢医美体验。

董事长郭芮君(左一)接受媒体采访

开业现场，缔莱美集团创始人郭芮君、区域负责人单建中、缔莱美集团专家团代表丁建平院长以及伊肤泉、嗨体、曼托、艾莉薇等38家缔莱美供应商合作伙伴齐聚一堂，共同见证洛阳缔莱美的正式亮相。

集团领导和嘉宾为开业剪彩

开业仪式上，洛阳缔莱美医疗美容成员庄严宣誓“我承诺，坚持以身作则，坚决使用正品；做到依法执业，杜绝无证行医……”铿锵有力，从业者的决心与态度在神都大地上回响。

随后，集团领导和嘉宾为洛阳缔莱美医疗美容开业剪彩。雄狮舞起，锣炮齐鸣，现场气氛一度达到高潮，标志着缔莱美医疗美容集团在洛阳正式扬帆启航。

现场舞狮

作为中原医美连锁品牌，缔莱美品牌始建于2004年，已在郑州、亳州、漯河、周口、驻马店、濮阳、新乡、焦作、商丘等中原重点城市设立直营整形美容机构。洛阳缔莱美医疗美容，是缔莱美医疗美容集团按照“10城10院”的战略目标，高标准、高起点在洛阳设立的大型品牌旗舰店，也标志着缔莱美在集团化、品牌化的发展道路上又迈进一大步。

集团董事长郭芮君致辞

缔莱美医疗美容集团董事长，缔莱美品牌创始人郭芮君表示，让整形美容回归医疗本质，助每位求美者安全无忧的蜕变，是每个医疗美容事业从业者的初心，也是缔莱美医疗美容的承诺。

铸就10城连锁，打造匠心品质。设备齐全、资质过关、技术过硬，洛阳缔莱美医疗美容一如既往坚守初心，牢记医者使命，以高要求、高标准的姿态，品质安全塑美，缔造行业新典范。(杨婷艳)