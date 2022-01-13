洛阳中心城区8条公交线路临时调整

20日，记者从洛阳市公交集团获悉，因玄武门大街(南新安街-平等街)段、学子街(洛宜路-开元大道)段道路、长夏门街(太康路-古城路)段封闭施工，即日起，中心城区8条公交线路临时调整。

20日，记者从洛阳市公交集团获悉，因玄武门大街(南新安街-平等街)段、学子街(洛宜路-开元大道)段道路、长夏门街(太康路-古城路)段封闭施工，即日起，中心城区8条公交线路临时调整。

10路：去程由东花坛西始发，走玄武门大街、南新安街、新街、中州东路、环城西路、玄武门大街，至玄武门大街环城西路口恢复原线；回程线路不变。