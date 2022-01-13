甜！“520”当天，平均婚龄52年的他们拍下特殊“结婚照”

“520”当天，在洛阳市瀍河区白马寺镇黑王社区新时代文明实践站，社区摄影志愿者为辖区8组平均年龄76岁、平均婚龄52年的夫妇各拍摄了一组“结婚照”。

“520”当天，在洛阳市瀍河区白马寺镇黑王社区新时代文明实践站，社区摄影志愿者为辖区8组平均年龄76岁、平均婚龄52年的夫妇各拍摄了一组“结婚照”。

首先登场的是潘桂娥、王太和夫妇。“我们已经结婚52年了，年轻那时候条件不中，没拍过结婚照，今天想来赶个时髦补一张。”75岁的潘桂娥说，她没想到能在这个岁数能再披一次白头纱，“年轻人的浪漫，俺们也体验了一把，不赖！”