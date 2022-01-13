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老人突发心梗倒地 男护士跪地救人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.20 21:17

　　这两天，一个身穿红马甲的小伙儿跪地抢救倒地老人的事情引起不少人关注。这个小伙儿名叫张晓博，洛阳偃师区人民医院护士。20日，记者联系到他，听他讲述事情经过。

　　张晓博今年25岁，于去年成为偃师区人民医院急诊科护士。18日下午4点左右，他作为志愿者在医院南院负责接待前来就诊的患者。突然，从医院门口传来一阵呼救声，引起他的注意。他跑出去看到，一位六七十岁的老先生倒在地上，躺在其老伴儿的怀里，老太太惊慌失措，无助地呼喊，有不少群众围观。

　　张晓博立即将老先生放平在地上，观察发现其脸色发青、嘴唇发紫、双眼紧闭。“老人的颈动脉无搏动，意味着人已呼吸停止、心脏骤停，情况危急。”张晓博说，他立即跪在地上，对老人实施心肺复苏。

　　尽管刚工作两年，但张晓博遇到突发情况不紧张，只想尽快用专业知识和技术挽救患者生命。很快，急诊科的同事得知消息赶来支援。他们将老人抬上担架，送往急诊室，急诊科主任李站民等人参与抢救。经过一番紧张抢救，老人的心脏恢复跳动，也有了微弱呼吸。

　　张晓博事后得知，老人姓李，今年62岁，因突发心肌梗死倒地。由于病情严重，李老先生目前正在重症监护室接受治疗。“当时我没想那么多，更何况救死扶伤是我们医护人员的职责。”张晓博说。

　　偃师区人民医院急诊科主任李站民说，对于胸痛、胸闷和心前区不适患者，尽量不要随意活动，否则很容易加重心脏负担，出现上述症状最好不要自行前来就诊，更不能自驾前往，可及时拨打120急救电话，由专业人员上门救治。

　　最后，我们祝愿李老先生早日康复。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 杨凤轩)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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