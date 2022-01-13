洛阳市全国文明典范城市创建观摩——洛龙区【视频】

20日下午，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动第一组来到洛龙区观摩。 20日下午，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动第一组来到洛龙区观摩。 厚德园新时代文明实践公园里，各类体育设施一应俱全，群众或锻炼或休闲，脸上洋溢着幸福。 开元路街道龙瑞B区，新改造的便民超市、健身设施、文化合作社等服务设施补上了服务短板，小区创新模式加装的电梯，让群众不用掏一分钱就能享受“一键直达”…… 东方今典社区转变服务理念，把办公场所让渡给社区群众，实现了群众活动空间最大化、社区办公空间最小化，群众交口称赞。 洋溢在群众脸上满满的幸福感，令人印象深刻。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 文/图/视频)