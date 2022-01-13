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栾川县组织举行“文化赋能乡村”巾帼雅集活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.20 18:07

　　19日，洛阳市栾川县妇联联合该县文广旅局等多部门举办中国旅游日栾川县“文化赋能乡村”巾帼雅集活动。近百名参赛选手齐聚重渡沟景区，现场比拼插花、茶艺技能，参与沉浸式山水实景雅集活动，展示新时代新乡民新风采的“她”力量。

　　此次活动旨在适应新时代需求，在民宿管家中筛选并培育一批主掌握茶艺、插花等新技能的技能型人才，突出做好“人人持证”技能培训，提升栾川文旅服务品质，助力乡村振兴。

　　本次活动共有4大主题，包含插画、茶艺比赛，非遗文化展示和沉浸式体验，非遗进民宿展示以及菩提树下唐宋文化雅集。活动现场，众多参赛选手身着汉服，通过比赛向大家展示中国传统文化的魅力。

　　洛阳市妇联主席张霞表示，此次活动不仅有利于学习并传承中华优秀传统文化，还能够引领带动更多女性“凝聚她力量·绽放她风采”，为走出一条文化旅游赋能乡村振兴的特色发展之路贡献巾帼力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 董翠翠）(通讯员供图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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