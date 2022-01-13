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沉浸茶文化 展现“她”风采
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.20 18:09

　　21日是“国际茶日”。19日下午，洛阳市政府办公室妇委会组织开展了以“普及茶知识 学习茶技艺 传承茶文化 领悟茶人生”为主题的茶文化研习活动。

　　活动中，办公室女同志身穿汉服、旗袍等中国传统服饰，沉浸式感受传统文化和茶文化。活动开始，市茶艺评茶师协会会长、河洛工匠、高级茶艺师评茶师梁径敏带领大家了解中国茶文化的历史发展、基本茶礼。在老师的指导下，大家动手实操品鉴，沉浸式体验了温杯、洁具、置茶、冲茶、倒茶、奉茶整个冲泡流程。

　　通过此次茶文化研习活动，大家学习了茶文化、茶艺和茶叶的相关知识，也展现出办公室女同志的风采。大家纷纷表示受益匪浅，充分感受到了中华茶文化的博大精深，也提升了文化自信。(洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 通讯员 钱晓燕 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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