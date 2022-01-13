“青年城市青年说”系列活动启动 青年才俊登场畅谈洛阳

20日上午，“青年城市青年说”公益讲座系列活动启动仪式在洛阳市少儿图书馆会议厅举行。

20日上午，“青年城市青年说”公益讲座系列活动启动仪式在洛阳市少儿图书馆会议厅举行，现场还邀请我市优秀青年作家代表，开启了首场讲座“青年作家在洛阳”。

“青年城市青年说”公益讲座系列活动由市文广旅局、市文联、团市委主办，市少儿图书馆、市文青联等承办。眼下，我市正着力打造青年友好型城市，为了全方位提升洛阳对青年的承载力、亲和力、感召力，将洛阳精彩故事讲给青年，不断吸引、汇聚青年，彰显洛阳这座城市的青春活力，因此策划了该系列活动，旨在吸引青年、留住青年，增强在洛青年的获得感、提升依存度，实现城市发展与青年成长互为支撑，鼓励青年关于洛阳建设的多元参与，形成共建共治共享的多层次青年“朋友圈”。

活动现场，主办方还邀请了孙嘉诚、“语默然”“上官凌月”“天平”等我市优秀青年作家代表，以“青年作家在洛阳”为主题开启系列活动的首场讲座，大家畅谈了在洛工作、生活和文学创作等方面的感受和看法，并通过线上形式进行现场直播。

“青年城市青年说”公益讲座系列活动从洛阳的青年作家开始，接下来将逐步扩展至洛阳文艺家，最终发展到洛阳各行各业在某一领域或某一行业表现突出的有志青年人才，通过讲述让更多青年深入了解洛阳、认识洛阳和爱上洛阳。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图)