大学毕业季，心理专家教您如何缓解就业焦虑【视频】

20日，洛阳市阳光心理健康咨询中心组织开展“以爱之名，让阳光照亮心灵”大型公益在线心理咨询服务，多名心理专家就上述问题进行答疑解惑。

毕业季来临，不少即将走上社会的毕业生产生了些许恐慌和焦虑。如何调整好心态，以更加健康的状态拥抱明天？20日，洛阳市阳光心理健康咨询中心组织开展“以爱之名，让阳光照亮心灵”大型公益在线心理咨询服务，多名心理专家就上述问题进行答疑解惑。

【调查：约三成大学毕业生存在就业焦虑】

据报道，今年中国大学毕业生规模再创历史新高。相关招聘平台对1万余名2022届毕业生调查发现，毕业生的就业焦虑真实且常发，其中20.09%毕业生表示有轻度就业焦虑，11.35%的毕业生存在中度焦虑。

“‘求职碰壁后，不知道该干啥，心情郁闷’‘愁得睡不着，吃不下饭’……近期，大学生的类似的不良心理问题显著上升。”洛阳市阳光心理健康咨询中心首席咨询师蒋庆伟说。

对于学生来说，因为缺乏相关实习经历和工作经历，加之心理期待较高，易发生心理健康问题。

“这些问题产生的根源是毕业生对自己的认识不足，对自己的特长和能力不确定，导致的基础信心不足。”心理学博士、洛阳师范学院心理学系副教授姚景照说，此类学生一旦求职受挫后，极易对自己的能力产生怀疑，过低评价自己，产生自卑心理，继而导致焦虑。