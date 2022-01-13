再次逆行！洛阳疾控第3批支援许昌流调队出征

20日上午，根据疫情防控需要及省市统一安排部署，洛阳疾控系统再次抽调队员，一支30人的流调队伍驰援许昌。

20日上午，根据疫情防控需要及省市统一安排部署，洛阳疾控系统再次抽调队员，一支30人的流调队伍驰援许昌。

此次驰援许昌流调队队长梁明辉说，快速处置疫情的关键是及时筛查发现阳性人员，快速实行围堵，将疫情传播控制在最小范围。在该过程中，流调工作又属于重中之重。“早上9点接通知后，我们用2个小时从市疾控及各县区抽调30人。”梁明辉说。

记者了解到，这是新冠肺炎疫情出现后，洛阳疾控系统支援异地疫情防控的第10批队伍。也是5月以来，洛阳市第三批派出支援许昌疫情防控的流调队。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 文/图 通讯员 梁秀梅)