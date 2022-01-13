洛阳市全国文明典范城市创建观摩——嵩县【视频】

20日下午，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动走进嵩县。 唱唱歌、跳跳舞、看看景，嵩县嵩州公园好不热闹！ 陆浑湖畔，美丽嵩州。嵩县，城市颜值高，群众素质好。 20日下午，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动走进嵩县。 嵩县认真落实市委城市提质“351”工作举措，以创建文明城市为抓手，做好“规划、建设、管理、提升”四部曲，突出“精心、精细、精致、精品”四要素，着力推动实现由“山城”向“湖城”、由文明城市向城市文明的“两个转变”，打造文明和谐、宜居宜业宜游的山水湖滨生态城。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 文/图/视频)