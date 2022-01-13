把自己的画作变为路边的公益广告 洛阳一批小学生做到了！【视频】

文明养犬、爱护环境、垃圾分类、文明旅游……20日上午，一幅幅创意公益广告在洛阳市涧西区长春社区38号街坊“崭新亮相”，引得不少辖区居民驻足“围观”。

文明养犬、爱护环境、垃圾分类、文明旅游……20日上午，一幅幅创意公益广告在洛阳市涧西区长春社区38号街坊“崭新亮相”，引得不少辖区居民驻足“围观”。

“妈妈快看，这张就是我画的！”突然，从人群中传出一个稚嫩的童声，说话的是10岁的司马歆阳，她指着墙上一幅主题为文明养犬的公益海报大声说，她之所以选择这个主题，是因为她喜欢在放学后和同学们一起在小区的广场上玩儿，但有时会遇到突然从草丛中蹿出的小狗，所以她画了文明养犬，希望大家在遛狗时都能为爱犬拴上牵引绳，“狗狗不乱跑，就是我眼中的文明社区。”

和司马歆阳一样，11岁的谢函汐也用画笔描绘出了自己眼中的文明风貌。“我画的主题是文明旅游，因为洛阳市一座旅游城市，所以干干净净的景区就是文明的象征。”谢函汐说，她平时就喜欢画画，这次自己的画作能被社区选中并制作成公益广告，她特别自豪，“今后，我会用城市小小‘代言人’的标准来要求自己，从自己做起，也多多带动身边的家人同学，大家一起行动起来维持城市环境的整洁。”