洛阳市全国文明典范城市创建观摩——新安县【视频】

人才公寓建设正酣，完工后可拎包入住；万基小区老旧小区改造成效显著，居民乐享惬意新生活；引故入新工程让新安县居民全部用上了故县水库优质水源……

人才公寓建设正酣，完工后可拎包入住；万基小区老旧小区改造成效显著，居民乐享惬意新生活；引故入新工程让新安县居民全部用上了故县水库优质水源…… 人才公寓建设正酣，完工后可拎包入住；万基小区老旧小区改造成效显著，居民乐享惬意新生活；引故入新工程让新安县居民全部用上了故县水库优质水源…… 20日上午，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩走进新安县。近年，新安县全面落实“351”工作举措，以全国新型城镇化示范县、全国文明典范城市创建、新区开发提升“三大目标”为引领，突出“五项抓手”，聚集“十大工程”，加快打造经济强县、文旅强县、生态强县“三个强县”和建设魅力新安、文明新安、幸福新安“三个新安”。 （洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图/视频）