甜度爆表！他们结婚啦！【视频】

“我们结婚啦！”5月20日，洛阳市首届“5·20我们结婚啦”集体颁证活动在西工区民政局婚姻登记处举行，18对新人挥舞着手中的结婚证，开心欢呼。

“我们结婚啦！”5月20日，洛阳市首届“5·20我们结婚啦”集体颁证活动在西工区民政局婚姻登记处举行，18对新人挥舞着手中的结婚证，开心欢呼。

活动现场，新人们在工作人员的带领下集体宣誓，许下相濡以沫、钟爱一生的誓言，工作人员为他们集体颁发结婚证，并送上鲜花、伴手礼等礼物。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/视频 鲁博/图）