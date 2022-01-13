洛阳市全国文明典范城市创建观摩——汝阳县【视频】

20日上午，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩走进汝阳县：创业创新中心青年人才聚集、杜康社区美景如画、体育公园群众健身忙、志愿服务热情周到……汝阳县以文明城市创建为统领，以服务百姓为核心，着力建设文明向善之城、青山绿水之城、宜居宜业之城、数字智慧之城、青年友好之城。
20日上午，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩走进汝阳县：创业创新中心青年人才聚集、杜康社区美景如画、体育公园群众健身忙、志愿服务热情周到……汝阳县以文明城市创建为统领，以服务百姓为核心，着力建设文明向善之城、青山绿水之城、宜居宜业之城、数字智慧之城、青年友好之城。
20日上午，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩走进汝阳县：创业创新中心青年人才聚集、杜康社区美景如画、体育公园群众健身忙、志愿服务热情周到……汝阳县以文明城市创建为统领，以服务百姓为核心，着力建设文明向善之城、青山绿水之城、宜居宜业之城、数字智慧之城、青年友好之城。
（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 文/图/视频）
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