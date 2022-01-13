城市提质看孟津【视频】

在城市客厅里，领略孟津古今之美、畅想未来，来老旧小区感受旧貌换新颜的喜悦，沿瀍河漫步切身体会生态建设带来的绿色福利……20日，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩走进孟津区。
在城市客厅里，领略孟津古今之美、畅想未来，来老旧小区感受旧貌换新颜的喜悦，沿瀍河漫步切身体会生态建设带来的绿色福利……20日，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩走进孟津区。
在城市客厅里，领略孟津古今之美、畅想未来，来老旧小区感受旧貌换新颜的喜悦，沿瀍河漫步切身体会生态建设带来的绿色福利……20日，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩走进孟津区。
近年，孟津区以创建全国文明典范城市为引领，以市委市政府城市提质“351”工作举措为抓手，不断加大城市“硬投入”，改善城市“软环境”，增强群众“幸福感”，改善了城乡面貌、提升了文明素养、实现了群众满意。
(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图/视频)
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