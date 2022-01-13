洛阳市住房保障和房产服务中心发布经适房防诈骗风险提示

购房群众注意啦！昨日，洛阳市住房保障和房产服务中心官网发布“幸福城防诈骗风险提示”。

购房群众注意啦！昨日，洛阳市住房保障和房产服务中心官网发布“幸福城防诈骗风险提示”。具体内容如下：

经适房防诈骗风险提示

近期，我中心接到多起群众反映，有中介机构或个人声称认识住房中心领导或工作人员，有内部指标，缴纳一定的服务费可以帮助购买到幸福城经济适用房，骗取受害人资金，非法牟利。

“幸福城”经济适用住房1#、2#、3#、5#楼应属高新区安置房，不再对外公开分配。为此，住房中心对“幸福城”经济适用住房项目具体情况广而告之，请广大市民不要听信谣言、私自转让，谨防上当受骗，如发现虚假信息请及时向公安机关报案。

我市经适房均通过公开电脑摇号进行分配，全程由纪检部门和公证处监督，摇号过程通过电视和网络进行直播，现场公布摇号结果，并不存在所谓的剩余房源和内部指标，请广大市民不要听信谣言，上当受骗群众请及时报案，积极配合公安机关案件侦破工作。

根据公安机关已破获的诈骗案件来看，在我市利用认购经适房进行诈骗的手段有以下几种：

一、谎称认识市住房中心的领导或开发企业负责人，可以操纵摇号软件，进行诈骗。

揭秘：摇号软件保证所有参与摇号的家庭有相同几率，任何人根本无法操控经适房分配。诈骗团伙利用概率原理，采取“钓鱼手法”，对摇中的群众谎称是通过住房中心领导操控或系统控制，对摇不中的群众想尽办法和借口不予退钱。该手段一般由几人相互分工、配合。

实际情况：摇号软件由央企—中国电信研发，软件源代码均已加密，任何人无法接触源代码，软件研发人员不参与摇号操作，摇号电脑主机隔绝互联网，防止网络攻击和篡改。摇号过程采取电视直播和网络直播，接受市民和网民共同监督。经适房摇号全程有纪检、公证、监察、各界代表共同监督，现场公布摇号结果，现场打印结果交纪检、公证部门存档。摇号软件及结果现场刻录，交市住房中心监察室存档备查。从技术手段和行政手段做到“公平、公正、公开、透明”。