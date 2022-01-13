宜阳倡导婚事新办：一碗烩菜一个馍 汇聚文明新风尚

5月19日，是宜阳县韩城镇聂沟岭村蒋现禄给孩子举行婚礼的大喜日子，在该村红白理事会的主持下，整个婚事严格落实疫情防控相关要求，没有鸡鸭鱼肉、酒水摆不下桌的“豪奢”，只有双方最亲近的家人诚挚的祝福，桌上几个简单的凉菜、每人一碗杂烩菜也丝毫没有影响现场欢快幸福的氛围。

5月19日，是宜阳县韩城镇聂沟岭村蒋现禄给孩子举行婚礼的大喜日子，在该村红白理事会的主持下，整个婚事严格落实疫情防控相关要求，没有鸡鸭鱼肉、酒水摆不下桌的“豪奢”，只有双方最亲近的家人诚挚的祝福，桌上几个简单的凉菜、每人一碗杂烩菜也丝毫没有影响现场欢快幸福的氛围。

如今，像这样喜事新办、丧事简办的文明新风在该镇已十分普及，“大锅烩菜+馒头”的标准办理红白事的方法，更是得到了农村群众的一致好评，文明新风犹如阵阵清风，吹拂韩城大地。

“以前辛辛苦苦几十年，一结婚就回到贫困线，一场丧事两头空，白忙一整年；现在村上有了红白理事会，办事标准一样了，既不攀比，也不怕丢面子，更没有压力了。”谈起红白理事会成立以来村上的变化，家中刚办完喜事的蒋现禄深有感触地说道，“红白喜事简办后，我们理事会可以把更多时间和精力放在村里的公益事业，积极发动并参与人居环境整治，帮助村里孤寡老人，鼓励乡贤回村创业……”

自2019年，宜阳县韩城镇各村就都成立了红白理事会，对本村的婚丧嫁娶宴请范围及标准、随礼额度以及其他事宜进行统一标准、严格管理、监督执行。如今，红白理事会已成为群众办事的“主心骨”，婚事新办、丧事简办的理念的正在逐渐进入千家万户。(罗国红 崔雯雯)