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2022年河南省暨洛阳市职业教育活动周启动仪式举行【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.20 18:07

　　20日，2022年河南省暨洛阳市职业教育活动周启动仪式在洛阳职业技术学院举行。

　　此次活动周启动仪式由河南省教育厅、洛阳市人民政府主办，洛阳市教育局、洛阳职业技术学院、洛阳科技职业学院承办，以“线下+线上”结合的方式召开，在洛阳职业技术学院设置主会场，在省教育厅、各地教育局、各职业院校设置分会场。

　　今年职业教育活动周以“技能：让生活更美好”为主题，旨在大力宣传劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，营造全社会关心支持职业教育的良好氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 常书香 文/图/视频)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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