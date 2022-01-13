洛阳市全国文明典范城市创建观摩——伊川【视频】

人民广场，美！青·享中心，乐！洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩走进伊川县。在广场、社区、公园，文明之花处处绽放。
人民广场，美！青·享中心，乐！洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩走进伊川县。在广场、社区、公园，文明之花处处绽放。
人民广场，美！青·享中心，乐！洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩走进伊川县。在广场、社区、公园，文明之花处处绽放。
去年以来，伊川县深入贯彻落实城市提质“351”工作部署，强化规划引领，加大建设投入，深化文明创建，城市环境面貌、群众文明素质、社会治理水平持续提升。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 文/图/视频）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605