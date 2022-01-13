洛阳市全国文明典范城市创建观摩——伊川【视频】

人民广场，美！青·享中心，乐！洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩走进伊川县。在广场、社区、公园，文明之花处处绽放。 人民广场，美！青·享中心，乐！洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩走进伊川县。在广场、社区、公园，文明之花处处绽放。 去年以来，伊川县深入贯彻落实城市提质“351”工作部署，强化规划引领，加大建设投入，深化文明创建，城市环境面貌、群众文明素质、社会治理水平持续提升。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 文/图/视频）