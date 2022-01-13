20日，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动启动。与会人员分三组，分别由市委书记江凌、市长徐衣显和市委副书记、政法委书记杨骁带队，深入各县区观摩督导。 20日，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动启动。与会人员分三组，分别由市委书记江凌、市长徐衣显和市委副书记、政法委书记杨骁带队，深入各县区观摩督导。 观摩督导活动结束后，将召开工作推进会，对各县区全国文明典范城市创建和城市提质工作进行点评，对做好下一阶段工作进行安排部署。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 李三旺 孙小蕊 文/图） >>>相关链接 洛阳市全国文明典范城市创建观摩——伊川【视频】 城市提质看孟津【视频】