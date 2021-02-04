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二里头刻画符号与物象文字（二里头与夏朝文明）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.05.20 09:28

　　二里头文化陶器上常见的刻画符号，大都独立存在。怎么解读这些刻画符号的含义和用途？这仍是困惑学术界的一个重要问题。本文谨就这些刻画符号与物象文字的相关问题，略做讨论。

　　二里头刻画符号并非一般意义上的“标记”

　　二里头文化器物上的刻画符号，可以分为两大类：一类刻画的是略为复杂的动物、器物形象，偏于写实象形；另一类多是用1—5笔纵、横线条刻画形成，相对简单，偏于抽象。

　　第一类“形象有龙、鸟、鱼、乌龟、蛇及其他不明动物形象，多为容器烧制之前刻画形成”，第二类“符号多见于大口尊的口沿内壁”，“均为烧成之后以锐器刻画形成”。其中，“有些应起着标记的作用”，“有些很可能就是早期文字”。

　　我们赞同这些刻画符号就是“早期文字”的判断，但他们并非一般意义上的“标记”。然而，如何证明他们就是中国的“早期文字”，这仍是个有待讨论的重要问题。

　　二里头刻画符号大都属于物象文字范畴

　　许慎《说文解字序》说：“文者，物象之本。”我国远古器物上刻画的“图象”，其含义大都与其载体的名义和用途相符合，可称之为物象文字(即标识文字)。这种原始的纪事文字，大都刻画在祭祀神灵的礼器上，充当着人神沟通的媒介，具有浓厚的宗教色彩。

　　二里头文化陶器上的刻画符号共有30多种，大都属于物象文字的范畴。兹略举数例，予以说明。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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