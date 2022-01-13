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59岁的雷春生：种植优质樱桃 帮助更多人致富
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.20 08:57

　　“看，单果直径达到32.4毫米，绝对的优质果。”19日，在宜阳县香鹿山镇留村，59岁的雷春生望着成熟的大樱桃，难掩丰收喜悦。

雷春生在果园内忙碌

　　与一般的樱桃树不同，雷春生栽种的樱桃树没有硕大的树冠，树高仅2米，且从根部到树梢粗细相同，一粒粒如红枣般大小的樱桃就藏身于树叶之间。现场正在采摘的女工，轻轻踮脚，就能将果树上方的樱桃轻松摘下。

　　“都说樱桃好吃果难摘，我的园子不存在这种情况。”雷春生介绍，他采用的是矮化密植栽培技术，业内也称之为单干树形，方便管理和采摘，降低了劳动强度和成本，经济效益明显。按照传统种植模式，樱桃树苗栽种后6年左右才能达到丰产期，而采用这种栽培技术，两年后即可挂果。此外，矮化后的樱桃树更适宜大棚种植，方便精准控制温度、湿度，优质果出果率高。

　　雷春生此前在洛阳市区一家农资公司工作，主要从事农技培训工作。2020年，他看到了大樱桃的市场前景，决定自主创业，于是在留村流转土地80余亩，投资成立了洛阳樱之梦农业科技有限公司。

　　“车厘子和樱桃本是一家，但是近年来高端市场大多被进口产品占据，我的初衷就是要种出梦想中的樱桃，咱国产樱桃的品质也能达到顶尖水平。”说起自己的创业初衷，雷春生显得有些激动。

　　“光杆子树，能结出来好果子吗？”“他都没种过樱桃，能行吗？”项目落地之初，面对这些质疑的声音，雷春生默不作声，反复研究、学习，从树苗栽培到田间管理，从温湿度控制到营养供给，无不亲力亲为。

　　今年丰收季，硕大的樱桃果实给出了答案。优质品种加上精心管理，雷春生种出的樱桃果肉厚实饱满、汁水丰盈、酸甜可口，一般中小果的售价每公斤40元起步，而大果的售价则达到每公斤60元，部分高端品种售价更高。

　　近期，周边不少樱桃种植户慕名前来学习，雷春生将技术倾囊相授。他说：“乡村振兴离不开技术支撑，我创业就是希望能帮助更多人掌握最新的樱桃种植技术，真正让大樱桃变身致富果。”（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 王艳杰 通讯员 王楠 巴丽 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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