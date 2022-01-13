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洛阳积极推进基层快递网点优先参加工伤保险工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.20 08:43

　　昨日，市人社局、市邮政管理局召开落实基层快递网点优先参加工伤保险工作推进会，我市各县区快递企业代表参加会议。

　　为贯彻落实国家、省等有关工作部署，促进快递业持续健康发展，保障快递员合法权益，市人社局、市邮政管理局于今年3月联合印发《关于落实基层快递网点优先参加工伤保险工作的通知》，通过多渠道、多形式宣传，推进基层快递网点优先参加工伤保险工作。目前，已有快递企业陆续参保。

　　市社保中心相关负责人介绍，按照有关规定，用工灵活、流动性大的基层快递网点可优先参加工伤保险，工伤保险缴费基数按照我省上年全口径城镇单位就业人员平均工资计算，行业基准费率为1.1%，后期依据基层快递网点的支缴率，可向上浮动至120%、150%或向下浮动至80%、50%。该费用由用工单位承担，快递员个人不缴费。

　　已经参加商业保险的快递员，如何办理优先参加工伤保险？发生工伤后如何快速申报？相关待遇标准如何？推进会对相关问题进行详细解答。快递企业代表表示将积极配合相关机构准备材料，为快递员办理参保手续。我市社保机构也将通过网上办等多种形式，为参保企业提供优质便捷的经办服务。

　　下一步，邮政管理部门将把落实快递员参加工伤保险情况，纳入行业诚信体系建设范畴，在行业内进行通报，人社部门也将对工作推进和参保情况进行通报。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘元存)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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