政策帮扶、技能培训……洛阳市多措并举促进残疾人就业

5月迎来全国助残日暨我市民营企业招聘月，本月市残联与市人社局等7家单位联合举办了线下招聘、线上招聘、“直播带岗”招聘，进一步推动残疾人就业。

核心提示

5月迎来全国助残日暨我市民营企业招聘月，本月市残联与市人社局等7家单位联合举办了线下招聘、线上招聘、“直播带岗”招聘，进一步推动残疾人就业。

目前，我市有残疾人46.2万人，但因受教育程度普遍较低、身体功能障碍等牵绊，他们的就业之路面临许多挑战。我市通过哪些方式提升残疾人就业能力？给予哪些扶持？近日，记者进行了采访。

技术加持，创业带来新希望

今年35岁的锁珍峰是一位盲人，一次偶然的机会接触到盲人按摩。他先后到温州、石家庄学习，之后与朋友合伙在北京开了一家按摩店。2013年，他回到洛阳，开始了自己的创业之路。从北京到洛阳，再到现在的3家连锁店，锁珍峰的事业越做越大。

回忆起当年学习和创业的经历，锁珍峰表示，在北京开店的8年，他积累了丰富的经验。回洛创业后，靠着积攒的客源，再加上“一传十，十传百”的好口碑，经常有人骑车几十分钟，专门找他按摩。近年，他还对一些年轻的残疾人进行培训，让他们掌握一技之长，在他的帮助下一些残疾人实现了就业梦。

政策帮扶，通过创业带动就业

记者采访了解到，近年来，市残联不间断开展线上线下招聘活动及推出扶持政策，通过创业带动就业。

哪些人可以享受扶持政策？有哪些扶持政策？市残联负责人进一步解释，今年，在就业年龄段内，具有洛阳市户籍且持有中华人民共和国残疾人证(第二代)，从事网店经营、盲人按摩、农村种植养殖、加工业和其他自主创业的残疾人，我市预算50万元，拟对100名残疾人进行自主创业资金扶持。

家住伊滨区朱窑社区的马庆锁就是创业扶持资金的受益者。说起现在的日子，他笑得合不拢嘴。他说，由于肢体残疾，以前他在外打工多受限制，家庭负担很重。2020年，他接受伊滨区残联残疾人自主创业扶持资金5000元，自己创业开办了吨包加工厂。这不仅解决了他自己的生活问题，还为村里10名失业妇女提供就业岗位。

另外，市残联建立两所托养机构进行试点，用于残疾人家庭托养精神、智力和重度肢体残疾人，按照残疾人实际托养月份每人每月补贴1000元，以此解放家庭成员，使其走入社会谋取职业实现增收。

技能培训，实现就业增收

目前，我市有残疾人46.2万人，占全市总人口的7.2%。据了解，今年以来，我市大力推进“人人持证、技能洛阳”专项职业技能培训，通过招聘会、残疾人就业创业网络服务平台等方式帮助有劳动能力和有就业意愿的残疾人通过技能培训，实现就业增收。

为推动精神、智力和重度肢体残疾人就近参加生产劳动，我市还不断推进残疾人辅助性就业机构建设，目前已建成6家，预计2022年年底实现县区全覆盖。

“技能培训为残疾人就业插上‘隐形的翅膀’。”洛阳师范学院商学院院长刘玉来建议，相关部门可定期组织残疾人就业讲座，激励更多就业中的残疾人积极交流，相互取暖，分享项目、就业经验。

“‘授人以鱼，不如授人以渔’，只有‘授人以渔’才能让残疾人群体走进社会、改善生活状况。”社会学家安锋建议：一方面，制定残疾人就业优惠政策，同时大力推动创业，通过创业促进就业；另一方面，鼓励有条件的社会培训机构参与培训，全面提升残疾人在企业经营管理、市场营销、电子商务技术等方面的创业专业技能。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 杨润颖 王国利）