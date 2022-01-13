洛阳市区易积水点窨井已全部安装双层防坠网

日前，陕西西安一名3岁男童掉入下水井被冲走的新闻牵动着大家的心。目前，洛阳已进入汛期，窨井盖安全问题不容小觑，记者从市城市管理局获悉，为守护群众“脚底下的安全”，我市去年启动城市公共区域窨井盖专项整治三年行动，其中一项重要整治内容就是安装防坠落装置。

日前，陕西西安一名3岁男童掉入下水井被冲走的新闻牵动着大家的心。目前，洛阳已进入汛期，窨井盖安全问题不容小觑，记者从市城市管理局获悉，为守护群众“脚底下的安全”，我市去年启动城市公共区域窨井盖专项整治三年行动，其中一项重要整治内容就是安装防坠落装置。整治效果怎么样？近日，记者进行了体验。

安装防坠网

一张防坠网最低承重150公斤

18日下午，记者与洛阳市政集团工作人员一起，来到洛龙区长兴街与政和路交叉口西南角。工作人员介绍，不久前，他们刚完成长兴街上的窨井盖整治任务，新更换的窨井盖属于“五防”井盖，不仅装有防坠网，还具备防响、防滑、防移位、防盗功能。

工作人员随机选择了一个非机动车道上的雨水井，打开窨井盖可以看到，井深约6米，井底联通了一条直径超过1米的排水管道，在距井口约50厘米的位置，安装有一张绿色的防坠网。

“这张防坠网是尼龙材质的，承重最低不小于150公斤。”洛阳市政集团新区养护公司有关负责人任俊虎介绍，目前洛阳已进入汛期，遇到强降水时，湍急的水流可能造成窨井盖外翻、缺失，给行人和车辆带来安全隐患，这时候防坠网就成了“救命网”。

小小一张防坠网，在危急时刻作用几何？记者现场站上防坠网可以感觉到，网面不仅结实，而且稳定，即便站在上面跳几下也没有问题。

“目前，洛阳市区公共区域的窨井，安装的防坠落设置一般有两种，一种是防坠网，另一种是防坠箅子。”任俊虎带记者来到不远处的开元大道上，打开非机动车道上一个雨水井井盖，可以看到井下防坠网上方，还装有一个铸铁箅子。任俊虎说，这种铸铁箅子虽然成本较高，但承重比防坠网更大。