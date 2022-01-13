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小区交房多年无法办理不动产登记 相关部门：将督促开发企业加紧办理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2022.05.20 08:38

　　近日，不少家住瀍河区翠阜路瀍滨隆居小区经济适用房的居民反映，小区已交房多年，但经济适用房的产权界定卡一直没办下来，导致他们无法办理不动产登记。

　　小区一居民说，该小区的5号楼、6号楼和3号楼的部分房屋为经济适用房，共有700余套，其余为回迁安置房。

　　“2019年3月，小区交付。3年多来，回迁安置房的居民都顺利办理了不动产登记，经济适用房的居民却一直无法办理不动产登记。”该居民说，他们向有关部门咨询得知，这是因为开发企业一直没有为他们办理经济适用房产权界定卡。

　　此后，不少居民多次催促该小区开发企业，并向有关部门反映此事，希望尽快办理经济适用房产权界定卡，但无实质性进展。

　　产权界定卡迟迟未办理，问题出在哪儿？昨日，记者联系了该小区开发企业。

　　该小区开发企业一名负责人表示，此前，由于规划核实等原因，该小区的几栋经济适用房居民楼没能办理不动产登记大证，因此没法为居民办理经济适用房产权界定卡。目前，相关问题已解决。不久前，他们已向市住房保障和房产服务中心递交材料，开始为小区居民办理经济适用房产权界定卡，目前已办理了十余户。

　　“经济适用房产权界定卡办理工作需要逐户进行，目前该公司人力有限，加上受疫情影响，办理速度没有那么快，希望居民们理解。”该负责人说。

　　最后，记者又联系了市住房保障和房产服务中心相关科室。工作人员证实，瀍滨隆居小区开发企业确实已在今年4月向他们递交相关资料，为居民们办理经济适用房产权界定卡。“我们将督促该小区开发企业加紧为居民们办理。”该工作人员说。

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